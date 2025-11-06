BursăDEX+
Prețul în timp real pentru UCN astăzi este 1481 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru UCN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru UCN pe MEXC acum.

Mai multe despre UCN

Informații de preț pentru UCN

Ce este UCN

Carte albă pentru UCN

Pagina oficială pentru UCN

Tokenomie pentru UCN

Prognoza prețurilor pentru UCN

Istoric UCN

Ghid de cumpărare UCN

Convertor valutar UCN în fiduciar

UCN Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo UCN

Pret UCN (UCN)

Preț în timp real pentru 1 UCN în USD:

$1,481
$1,481$1,481
+0.33%1D
USD
UCN (UCN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:14 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru UCN (UCN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1,473.15
$ 1,473.15$ 1,473.15
Minim 24 h
$ 1,485.39
$ 1,485.39$ 1,485.39
Maxim 24 h

$ 1,473.15
$ 1,473.15$ 1,473.15

$ 1,485.39
$ 1,485.39$ 1,485.39

--
----

--
----

+0.11%

+0.33%

+2.91%

+2.91%

Prețul în timp real pentru UCN (UCN) este $ 1,481. În ultimele 24 de ore, tokenul UCN a fost tranzacționat între un minim de $ 1,473.15 și un maxim de $ 1,485.39, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UCN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UCN s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu +0.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UCN (UCN)

--
----

$ 7.73M
$ 7.73M$ 7.73M

$ 148.10M
$ 148.10M$ 148.10M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Capitalizarea de piață actuală pentru UCN este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 7.73M. Oferta aflată în circulație pentru UCN este --, cu o ofertă totală de 100000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 148.10M.

Istoric de preț pentru UCN (UCN) USD

Urmărește modificările de preț pentru UCN pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +4.8712+0.33%
30 de zile$ +177.56+13.62%
60 de zile$ +881+146.83%
90 de zile$ +881+146.83%
Modificare de preț astăzi pentru UCN

Astăzi, UCN a înregistrat o modificare de $ +4.8712 (+0.33%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru UCN

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +177.56 (+13.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru UCN

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, UCN a văzut o modificare de $ +881 (+146.83%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru UCN

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +881 (+146.83%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru UCN (UCN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru UCN.

Ce este UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

Tokenul UCN este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile UCN. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru UCN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre UCN pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare UCN fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru UCN (USD)

Ce valoare va avea UCN (UCN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale UCN (UCN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru UCN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru UCN!

Tokenomie pentru UCN (UCN)

Înțelegerea tokenomică a UCN (UCN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru UCN!

Cum se cumpără UCN (UCN)

Vrei să știi cum să cumperi UCN? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra UCN cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

UCN în monede locale

Resursă UCN

Pentru o înțelegere mai aprofundată a UCN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web UCN oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre UCN

Cât valorează UCN (UCN) astăzi?
Prețul pe viu pentru UCN în USD este 1,481 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru UCN în USD?
Prețul actual pentru UCN la USD este $ 1,481. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru UCN?
Capitalizarea de piață pentru UCN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru UCN?
Ofertă aflată în circulație pentru UCN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru UCN?
UCN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru UCN?
UCN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru UCN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru UCN este $ 7.73M USD.
Va crește UCN în acest an?
UCN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru UCN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:14 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

