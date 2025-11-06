BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Swarm Network astăzi este 0.01631 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TRUTH în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TRUTH pe MEXC acum.

Mai multe despre TRUTH

Informații de preț pentru TRUTH

Ce este TRUTH

Carte albă pentru TRUTH

Pagina oficială pentru TRUTH

Tokenomie pentru TRUTH

Prognoza prețurilor pentru TRUTH

Istoric TRUTH

Ghid de cumpărare TRUTH

Convertor valutar TRUTH în fiduciar

TRUTH Spot

Contracte la termenTRUTH USDT-M

Logo Swarm Network

Pret Swarm Network (TRUTH)

Preț în timp real pentru 1 TRUTH în USD:

$0.0163
$0.0163$0.0163
+13.90%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:54 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Swarm Network (TRUTH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405
Minim 24 h
$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731
Maxim 24 h

$ 0.01405
$ 0.01405$ 0.01405

$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

-1.69%

+13.90%

+27.52%

+27.52%

Prețul în timp real pentru Swarm Network (TRUTH) este $ 0.01631. În ultimele 24 de ore, tokenul TRUTH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01405 și un maxim de $ 0.01731, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRUTH este $ 0.020167043509271197, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.010282833131671878.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRUTH s-a modificat cu -1.69% în decursul ultimei ore, cu +13.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +27.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Swarm Network (TRUTH)

No.623

$ 34.01M
$ 34.01M$ 34.01M

$ 263.13K
$ 263.13K$ 263.13K

$ 163.10M
$ 163.10M$ 163.10M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

Capitalizarea de piață actuală pentru Swarm Network este $ 34.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 263.13K. Oferta aflată în circulație pentru TRUTH este 2.09B, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.10M.

Istoric de preț pentru Swarm Network (TRUTH) USD

Urmărește modificările de preț pentru Swarm Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0019892+13.90%
30 de zile$ +0.00126+8.37%
60 de zile$ +0.01131+226.20%
90 de zile$ +0.01131+226.20%
Modificare de preț astăzi pentru Swarm Network

Astăzi, TRUTH a înregistrat o modificare de $ +0.0019892 (+13.90%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Swarm Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00126 (+8.37%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Swarm Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TRUTH a văzut o modificare de $ +0.01131 (+226.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Swarm Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01131 (+226.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Swarm Network (TRUTH)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Swarm Network.

Ce este Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Tokenul Swarm Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Swarm Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TRUTH pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Swarm Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Swarm Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Swarm Network (USD)

Ce valoare va avea Swarm Network (TRUTH) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Swarm Network (TRUTH) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Swarm Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Swarm Network!

Tokenomie pentru Swarm Network (TRUTH)

Înțelegerea tokenomică a Swarm Network (TRUTH) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TRUTH!

Cum se cumpără Swarm Network (TRUTH)

Vrei să știi cum să cumperi Swarm Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Swarm Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TRUTH în monede locale

1 Swarm Network(TRUTH) în VND
429.19765
1 Swarm Network(TRUTH) în AUD
A$0.0251174
1 Swarm Network(TRUTH) în GBP
0.0123956
1 Swarm Network(TRUTH) în EUR
0.0140266
1 Swarm Network(TRUTH) în USD
$0.01631
1 Swarm Network(TRUTH) în MYR
RM0.0681758
1 Swarm Network(TRUTH) în TRY
0.6868141
1 Swarm Network(TRUTH) în JPY
¥2.49543
1 Swarm Network(TRUTH) în ARS
ARS$23.6718447
1 Swarm Network(TRUTH) în RUB
1.3233934
1 Swarm Network(TRUTH) în INR
1.4462077
1 Swarm Network(TRUTH) în IDR
Rp271.8332246
1 Swarm Network(TRUTH) în PHP
0.96229
1 Swarm Network(TRUTH) în EGP
￡E.0.7722785
1 Swarm Network(TRUTH) în BRL
R$0.0872585
1 Swarm Network(TRUTH) în CAD
C$0.0229971
1 Swarm Network(TRUTH) în BDT
1.9899831
1 Swarm Network(TRUTH) în NGN
23.4338818
1 Swarm Network(TRUTH) în COP
$62.4902971
1 Swarm Network(TRUTH) în ZAR
R.0.2834678
1 Swarm Network(TRUTH) în UAH
0.6859986
1 Swarm Network(TRUTH) în TZS
T.Sh.40.07367
1 Swarm Network(TRUTH) în VES
Bs3.63713
1 Swarm Network(TRUTH) în CLP
$15.38033
1 Swarm Network(TRUTH) în PKR
Rs4.6098584
1 Swarm Network(TRUTH) în KZT
8.5795493
1 Swarm Network(TRUTH) în THB
฿0.5287702
1 Swarm Network(TRUTH) în TWD
NT$0.5051207
1 Swarm Network(TRUTH) în AED
د.إ0.0598577
1 Swarm Network(TRUTH) în CHF
Fr0.013048
1 Swarm Network(TRUTH) în HKD
HK$0.1267287
1 Swarm Network(TRUTH) în AMD
֏6.236944
1 Swarm Network(TRUTH) în MAD
.د.م0.1518461
1 Swarm Network(TRUTH) în MXN
$0.3038553
1 Swarm Network(TRUTH) în SAR
ريال0.0611625
1 Swarm Network(TRUTH) în ETB
Br2.5034219
1 Swarm Network(TRUTH) în KES
KSh2.1062734
1 Swarm Network(TRUTH) în JOD
د.أ0.01156379
1 Swarm Network(TRUTH) în PLN
0.0601839
1 Swarm Network(TRUTH) în RON
лв0.0719271
1 Swarm Network(TRUTH) în SEK
kr0.1562498
1 Swarm Network(TRUTH) în BGN
лв0.0275639
1 Swarm Network(TRUTH) în HUF
Ft5.46385
1 Swarm Network(TRUTH) în CZK
0.3443041
1 Swarm Network(TRUTH) în KWD
د.ك0.00500717
1 Swarm Network(TRUTH) în ILS
0.0533337
1 Swarm Network(TRUTH) în BOB
Bs0.112539
1 Swarm Network(TRUTH) în AZN
0.027727
1 Swarm Network(TRUTH) în TJS
SM0.1503782
1 Swarm Network(TRUTH) în GEL
0.0442001
1 Swarm Network(TRUTH) în AOA
Kz14.881244
1 Swarm Network(TRUTH) în BHD
.د.ب0.00613256
1 Swarm Network(TRUTH) în BMD
$0.01631
1 Swarm Network(TRUTH) în DKK
kr0.1055257
1 Swarm Network(TRUTH) în HNL
L0.4286268
1 Swarm Network(TRUTH) în MUR
0.75026
1 Swarm Network(TRUTH) în NAD
$0.2833047
1 Swarm Network(TRUTH) în NOK
kr0.1666882
1 Swarm Network(TRUTH) în NZD
$0.0288687
1 Swarm Network(TRUTH) în PAB
B/.0.01631
1 Swarm Network(TRUTH) în PGK
K0.0696437
1 Swarm Network(TRUTH) în QAR
ر.ق0.0593684
1 Swarm Network(TRUTH) în RSD
дин.1.658727
1 Swarm Network(TRUTH) în UZS
soʻm194.1666356
1 Swarm Network(TRUTH) în ALL
L1.3679197
1 Swarm Network(TRUTH) în ANG
ƒ0.0291949
1 Swarm Network(TRUTH) în AWG
ƒ0.029358
1 Swarm Network(TRUTH) în BBD
$0.03262
1 Swarm Network(TRUTH) în BAM
KM0.0275639
1 Swarm Network(TRUTH) în BIF
Fr48.09819
1 Swarm Network(TRUTH) în BND
$0.021203
1 Swarm Network(TRUTH) în BSD
$0.01631
1 Swarm Network(TRUTH) în JMD
$2.6153085
1 Swarm Network(TRUTH) în KHR
65.5019386
1 Swarm Network(TRUTH) în KMF
Fr6.94806
1 Swarm Network(TRUTH) în LAK
354.5652103
1 Swarm Network(TRUTH) în LKR
රු4.9724297
1 Swarm Network(TRUTH) în MDL
L0.2790641
1 Swarm Network(TRUTH) în MGA
Ar73.468395
1 Swarm Network(TRUTH) în MOP
P0.13048
1 Swarm Network(TRUTH) în MVR
0.251174
1 Swarm Network(TRUTH) în MWK
MK28.266861
1 Swarm Network(TRUTH) în MZN
MT1.0430245
1 Swarm Network(TRUTH) în NPR
रु2.311127
1 Swarm Network(TRUTH) în PYG
115.67052
1 Swarm Network(TRUTH) în RWF
Fr23.69843
1 Swarm Network(TRUTH) în SBD
$0.1340682
1 Swarm Network(TRUTH) în SCR
0.2240994
1 Swarm Network(TRUTH) în SRD
$0.627935
1 Swarm Network(TRUTH) în SVC
$0.1425494
1 Swarm Network(TRUTH) în SZL
L0.2829785
1 Swarm Network(TRUTH) în TMT
m0.057085
1 Swarm Network(TRUTH) în TND
د.ت0.04826129
1 Swarm Network(TRUTH) în TTD
$0.1104187
1 Swarm Network(TRUTH) în UGX
Sh57.01976
1 Swarm Network(TRUTH) în XAF
Fr9.28039
1 Swarm Network(TRUTH) în XCD
$0.044037
1 Swarm Network(TRUTH) în XOF
Fr9.28039
1 Swarm Network(TRUTH) în XPF
Fr1.67993
1 Swarm Network(TRUTH) în BWP
P0.2193695
1 Swarm Network(TRUTH) în BZD
$0.0327831
1 Swarm Network(TRUTH) în CVE
$1.5605408
1 Swarm Network(TRUTH) în DJF
Fr2.90318
1 Swarm Network(TRUTH) în DOP
$1.0490592
1 Swarm Network(TRUTH) în DZD
د.ج2.1310646
1 Swarm Network(TRUTH) în FJD
$0.0371868
1 Swarm Network(TRUTH) în GNF
Fr141.81545
1 Swarm Network(TRUTH) în GTQ
Q0.1249346
1 Swarm Network(TRUTH) în GYD
$3.4113996
1 Swarm Network(TRUTH) în ISK
kr2.05506

Resursă Swarm Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Swarm Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Swarm Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Swarm Network

Cât valorează Swarm Network (TRUTH) astăzi?
Prețul pe viu pentru TRUTH în USD este 0.01631 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TRUTH în USD?
Prețul actual pentru TRUTH la USD este $ 0.01631. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Swarm Network?
Capitalizarea de piață pentru TRUTH este $ 34.01M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TRUTH?
Ofertă aflată în circulație pentru TRUTH este 2.09B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TRUTH?
TRUTH a obținut un preț ATH de 0.020167043509271197 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TRUTH?
TRUTH a avut un preț ATL de 0.010282833131671878 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TRUTH?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TRUTH este $ 263.13K USD.
Va crește TRUTH în acest an?
TRUTH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TRUTH pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:54 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Swarm Network (TRUTH)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TRUTH în USD

Sumă

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01631 USD

Tranzacționează TRUTH

TRUTH/USDT
$0.0163
$0.0163$0.0163
+14.22%

