Prețul în timp real pentru Jump Tom astăzi este 0.0000000068 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JUMP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JUMP pe MEXC acum.

Logo Jump Tom

Pret Jump Tom (JUMP)

Preț în timp real pentru 1 JUMP în USD:

$0.0000000068
$0.0000000068
-2.85%1D
USD
Jump Tom (JUMP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:59:49 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Jump Tom (JUMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000000052
$ 0.0000000052
Minim 24 h
$ 0.00000012
$ 0.00000012
Maxim 24 h

$ 0.0000000052
$ 0.0000000052

$ 0.00000012
$ 0.00000012

--
--

--
--

+7.93%

-2.85%

-99.50%

-99.50%

Prețul în timp real pentru Jump Tom (JUMP) este $ 0.0000000068. În ultimele 24 de ore, tokenul JUMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000000052 și un maxim de $ 0.00000012, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JUMP este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JUMP s-a modificat cu +7.93% în decursul ultimei ore, cu -2.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -99.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jump Tom (JUMP)

--
--

$ 567.80K
$ 567.80K

$ 3.40M
$ 3.40M

--
--

500,000,000,000,000
500,000,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Jump Tom este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 567.80K. Oferta aflată în circulație pentru JUMP este --, cu o ofertă totală de 500000000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.40M.

Istoric de preț pentru Jump Tom (JUMP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Jump Tom pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000000000199-2.85%
30 de zile$ -0.0009999932-100.00%
60 de zile$ -0.0009999932-100.00%
90 de zile$ -0.0009999932-100.00%
Modificare de preț astăzi pentru Jump Tom

Astăzi, JUMP a înregistrat o modificare de $ -0.000000000199 (-2.85%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Jump Tom

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0009999932 (-100.00%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Jump Tom

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, JUMP a văzut o modificare de $ -0.0009999932 (-100.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Jump Tom

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0009999932 (-100.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Jump Tom (JUMP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Jump Tom.

Ce este Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Tokenul Jump Tom este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Jump Tom. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru JUMP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Jump Tom pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Jump Tom fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Jump Tom (USD)

Ce valoare va avea Jump Tom (JUMP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Jump Tom (JUMP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Jump Tom.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Jump Tom!

Tokenomie pentru Jump Tom (JUMP)

Înțelegerea tokenomică a Jump Tom (JUMP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JUMP!

Cum se cumpără Jump Tom (JUMP)

Vrei să știi cum să cumperi Jump Tom? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Jump Tom cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

JUMP în monede locale

1 Jump Tom(JUMP) în VND
0.000178942
1 Jump Tom(JUMP) în AUD
A$0.000000010472
1 Jump Tom(JUMP) în GBP
0.000000005168
1 Jump Tom(JUMP) în EUR
0.000000005848
1 Jump Tom(JUMP) în USD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) în MYR
RM0.000000028424
1 Jump Tom(JUMP) în TRY
0.000000286348
1 Jump Tom(JUMP) în JPY
¥0.0000010404
1 Jump Tom(JUMP) în ARS
ARS$0.000009869316
1 Jump Tom(JUMP) în RUB
0.000000552432
1 Jump Tom(JUMP) în INR
0.000000602888
1 Jump Tom(JUMP) în IDR
Rp0.000113333288
1 Jump Tom(JUMP) în PHP
0.0000004012
1 Jump Tom(JUMP) în EGP
￡E.0.000000321572
1 Jump Tom(JUMP) în BRL
R$0.000000036312
1 Jump Tom(JUMP) în CAD
C$0.000000009588
1 Jump Tom(JUMP) în BDT
0.000000829668
1 Jump Tom(JUMP) în NGN
0.000009784112
1 Jump Tom(JUMP) în COP
$0.000026053588
1 Jump Tom(JUMP) în ZAR
R.0.000000118048
1 Jump Tom(JUMP) în UAH
0.000000286008
1 Jump Tom(JUMP) în TZS
T.Sh.0.0000167076
1 Jump Tom(JUMP) în VES
Bs0.0000015164
1 Jump Tom(JUMP) în CLP
$0.0000064056
1 Jump Tom(JUMP) în PKR
Rs0.000001921952
1 Jump Tom(JUMP) în KZT
0.000003577004
1 Jump Tom(JUMP) în THB
฿0.00000022032
1 Jump Tom(JUMP) în TWD
NT$0.000000210664
1 Jump Tom(JUMP) în AED
د.إ0.000000024956
1 Jump Tom(JUMP) în CHF
Fr0.00000000544
1 Jump Tom(JUMP) în HKD
HK$0.000000052836
1 Jump Tom(JUMP) în AMD
֏0.00000260032
1 Jump Tom(JUMP) în MAD
.د.م0.000000063308
1 Jump Tom(JUMP) în MXN
$0.000000126208
1 Jump Tom(JUMP) în SAR
ريال0.0000000255
1 Jump Tom(JUMP) în ETB
Br0.000001043732
1 Jump Tom(JUMP) în KES
KSh0.000000878152
1 Jump Tom(JUMP) în JOD
د.أ0.0000000048212
1 Jump Tom(JUMP) în PLN
0.000000025024
1 Jump Tom(JUMP) în RON
лв0.00000002992
1 Jump Tom(JUMP) în SEK
kr0.000000065008
1 Jump Tom(JUMP) în BGN
лв0.000000011492
1 Jump Tom(JUMP) în HUF
Ft0.000002274192
1 Jump Tom(JUMP) în CZK
0.000000143344
1 Jump Tom(JUMP) în KWD
د.ك0.0000000020808
1 Jump Tom(JUMP) în ILS
0.000000022236
1 Jump Tom(JUMP) în BOB
Bs0.00000004692
1 Jump Tom(JUMP) în AZN
0.00000001156
1 Jump Tom(JUMP) în TJS
SM0.000000062696
1 Jump Tom(JUMP) în GEL
0.000000018428
1 Jump Tom(JUMP) în AOA
Kz0.00000620432
1 Jump Tom(JUMP) în BHD
.د.ب0.0000000025568
1 Jump Tom(JUMP) în BMD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) în DKK
kr0.000000043928
1 Jump Tom(JUMP) în HNL
L0.000000178704
1 Jump Tom(JUMP) în MUR
0.0000003128
1 Jump Tom(JUMP) în NAD
$0.000000118116
1 Jump Tom(JUMP) în NOK
kr0.00000006936
1 Jump Tom(JUMP) în NZD
$0.000000012036
1 Jump Tom(JUMP) în PAB
B/.0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) în PGK
K0.000000029036
1 Jump Tom(JUMP) în QAR
ر.ق0.000000024752
1 Jump Tom(JUMP) în RSD
дин.0.000000690336
1 Jump Tom(JUMP) în UZS
soʻm0.000080952368
1 Jump Tom(JUMP) în ALL
L0.000000570316
1 Jump Tom(JUMP) în ANG
ƒ0.000000012172
1 Jump Tom(JUMP) în AWG
ƒ0.00000001224
1 Jump Tom(JUMP) în BBD
$0.0000000136
1 Jump Tom(JUMP) în BAM
KM0.000000011492
1 Jump Tom(JUMP) în BIF
Fr0.0000200532
1 Jump Tom(JUMP) în BND
$0.00000000884
1 Jump Tom(JUMP) în BSD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) în JMD
$0.00000109038
1 Jump Tom(JUMP) în KHR
0.000027309208
1 Jump Tom(JUMP) în KMF
Fr0.0000029036
1 Jump Tom(JUMP) în LAK
0.000147826084
1 Jump Tom(JUMP) în LKR
රු0.000002073116
1 Jump Tom(JUMP) în MDL
L0.000000116348
1 Jump Tom(JUMP) în MGA
Ar0.0000306306
1 Jump Tom(JUMP) în MOP
P0.0000000544
1 Jump Tom(JUMP) în MVR
0.00000010472
1 Jump Tom(JUMP) în MWK
MK0.00001178508
1 Jump Tom(JUMP) în MZN
MT0.00000043486
1 Jump Tom(JUMP) în NPR
रु0.00000096356
1 Jump Tom(JUMP) în PYG
0.0000482256
1 Jump Tom(JUMP) în RWF
Fr0.0000098804
1 Jump Tom(JUMP) în SBD
$0.000000055896
1 Jump Tom(JUMP) în SCR
0.000000094724
1 Jump Tom(JUMP) în SRD
$0.0000002618
1 Jump Tom(JUMP) în SVC
$0.000000059432
1 Jump Tom(JUMP) în SZL
L0.00000011798
1 Jump Tom(JUMP) în TMT
m0.0000000238
1 Jump Tom(JUMP) în TND
د.ت0.0000000201212
1 Jump Tom(JUMP) în TTD
$0.000000046036
1 Jump Tom(JUMP) în UGX
Sh0.0000237728
1 Jump Tom(JUMP) în XAF
Fr0.0000038624
1 Jump Tom(JUMP) în XCD
$0.00000001836
1 Jump Tom(JUMP) în XOF
Fr0.0000038624
1 Jump Tom(JUMP) în XPF
Fr0.0000007004
1 Jump Tom(JUMP) în BWP
P0.00000009146
1 Jump Tom(JUMP) în BZD
$0.000000013668
1 Jump Tom(JUMP) în CVE
$0.000000651712
1 Jump Tom(JUMP) în DJF
Fr0.0000012104
1 Jump Tom(JUMP) în DOP
$0.00000043724
1 Jump Tom(JUMP) în DZD
د.ج0.000000887944
1 Jump Tom(JUMP) în FJD
$0.000000015504
1 Jump Tom(JUMP) în GNF
Fr0.000059126
1 Jump Tom(JUMP) în GTQ
Q0.000000052088
1 Jump Tom(JUMP) în GYD
$0.000001422288
1 Jump Tom(JUMP) în ISK
kr0.0000008568

Resursă Jump Tom

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Jump Tom, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Jump Tom oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Jump Tom

Cât valorează Jump Tom (JUMP) astăzi?
Prețul pe viu pentru JUMP în USD este 0.0000000068 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JUMP în USD?
Prețul actual pentru JUMP la USD este $ 0.0000000068. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Jump Tom?
Capitalizarea de piață pentru JUMP este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JUMP?
Ofertă aflată în circulație pentru JUMP este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JUMP?
JUMP a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JUMP?
JUMP a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JUMP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JUMP este $ 567.80K USD.
Va crește JUMP în acest an?
JUMP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JUMP pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:59:49 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Jump Tom (JUMP)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator JUMP în USD

Sumă

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0.0000 USD

Tranzacționează JUMP

JUMP/USDT
$0.0000000068
$0.0000000068
-2.85%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

$100,897.92

$3,300.19

$154.77

$1.0002

$1.2738

$100,897.92

$3,300.19

$154.77

$2.1855

$0.9984

$0.00000

$0.00000

$31.07

$0.1159

$0.0004095

$0.019910

$4.756

$0.1159

$0.001616

$1.2738

