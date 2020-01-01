Explorează tokenomia pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SHITCOIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SHITCOIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Pagină de internet oficială: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Tokenomie și analiză de preț pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.83K $ 24.83K $ 24.83K Ofertă totală: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M Ofertă aflată în circulație: $ 978.36M $ 978.36M $ 978.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.83K $ 24.83K $ 24.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomie pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHITCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHITCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.