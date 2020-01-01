Tokenomie pentru TERA (TERA) Descoperă informații cheie despre TERA (TERA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TERA (TERA) Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Pagină de internet oficială: https://terafoundation.org

Tokenomie și analiză de preț pentru TERA (TERA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TERA (TERA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Află mai mult despre prețul tokenului TERA (TERA)

Tokenomie pentru TERA (TERA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TERA (TERA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TERA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TERA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TERA, explorează prețul în direct al tokenului TERA!

