This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Pagină de internet oficială: http://www.tellor.io/ Cumpără TRB acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Tellor Tributes (TRB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tellor Tributes (TRB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 84.52M $ 84.52M $ 84.52M Ofertă totală: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Ofertă aflată în circulație: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 86.61M $ 86.61M $ 86.61M Maxim dintotdeauna: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 Minim dintotdeauna: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Preț curent: $ 31.05 $ 31.05 $ 31.05 Află mai mult despre prețul tokenului Tellor Tributes (TRB) Tokenomie pentru Tellor Tributes (TRB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tellor Tributes (TRB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRB, explorează prețul în direct al tokenului TRB! Predicție de preț pentru TRB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRB? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.