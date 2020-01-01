Tokenomie pentru Telestai (TLS) Descoperă informații cheie despre Telestai (TLS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Telestai (TLS) Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve. Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve. Pagină de internet oficială: https://www.telestai.io/ Carte albă: https://docs.telestai.io/whitepaper Cumpără TLS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Telestai (TLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Telestai (TLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 70.29K $ 70.29K $ 70.29K Ofertă totală: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Ofertă aflată în circulație: $ 280.97M $ 280.97M $ 280.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 492.64K $ 492.64K $ 492.64K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00025017 $ 0.00025017 $ 0.00025017 Află mai mult despre prețul tokenului Telestai (TLS)

Tokenomie pentru Telestai (TLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Telestai (TLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TLS, explorează prețul în direct al tokenului TLS!

Predicție de preț pentru TLS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TLS? Pagina noastră de predicție de preț pentru TLS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TLS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!