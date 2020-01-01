Tokenomie pentru Taitiko (TTG) Descoperă informații cheie despre Taitiko (TTG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Taitiko (TTG) Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it's a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Pagină de internet oficială: https://www.taitiko.com/ Cumpără TTG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Taitiko (TTG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Taitiko (TTG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 236.60K $ 236.60K $ 236.60K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 236.60K $ 236.60K $ 236.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023661 $ 0.00023661 $ 0.00023661 Află mai mult despre prețul tokenului Taitiko (TTG)

Tokenomie pentru Taitiko (TTG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Taitiko (TTG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TTG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TTG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TTG, explorează prețul în direct al tokenului TTG!

Predicție de preț pentru TTG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TTG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TTG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TTG!

