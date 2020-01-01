Tokenomie pentru syrupUSDC (SYRUPUSDC) Descoperă informații cheie despre syrupUSDC (SYRUPUSDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre syrupUSDC (SYRUPUSDC) SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Pagină de internet oficială: https://maple.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru syrupUSDC (SYRUPUSDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru syrupUSDC (SYRUPUSDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ofertă totală: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Ofertă aflată în circulație: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Maxim dintotdeauna: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minim dintotdeauna: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Preț curent: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Află mai mult despre prețul tokenului syrupUSDC (SYRUPUSDC)

Tokenomie pentru syrupUSDC (SYRUPUSDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru syrupUSDC (SYRUPUSDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYRUPUSDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYRUPUSDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYRUPUSDC, explorează prețul în direct al tokenului SYRUPUSDC!

