Informații despre Swop (SWOP) The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself. Pagină de internet oficială: https://swopme.co Carte albă: https://swopple.gitbook.io/swop

Tokenomie și analiză de preț pentru Swop (SWOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Swop (SWOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 101.61M $ 101.61M $ 101.61M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.61M $ 101.61M $ 101.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.01391529 $ 0.01391529 $ 0.01391529 Minim dintotdeauna: $ 0.00898893 $ 0.00898893 $ 0.00898893 Preț curent: $ 0.01016164 $ 0.01016164 $ 0.01016164 Află mai mult despre prețul tokenului Swop (SWOP)

Tokenomie pentru Swop (SWOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Swop (SWOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWOP, explorează prețul în direct al tokenului SWOP!

Predicție de preț pentru SWOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWOP!

