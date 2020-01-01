Tokenomie pentru SureRemit (RMT) Descoperă informații cheie despre SureRemit (RMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SureRemit (RMT) Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon. Pagină de internet oficială: https://sureremit.co/ Carte albă: https://sureremit.co/white-paper/ Cumpără RMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SureRemit (RMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SureRemit (RMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 219.05K $ 219.05K $ 219.05K Ofertă totală: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M Ofertă aflată în circulație: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 219.05K $ 219.05K $ 219.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.03794555 $ 0.03794555 $ 0.03794555 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00029309 $ 0.00029309 $ 0.00029309 Află mai mult despre prețul tokenului SureRemit (RMT)

Tokenomie pentru SureRemit (RMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SureRemit (RMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RMT, explorează prețul în direct al tokenului RMT!

Predicție de preț pentru RMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru RMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RMT!

