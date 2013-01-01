Tokenomie pentru SUKI (SUKI) Descoperă informații cheie despre SUKI (SUKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Pagină de internet oficială: https://sukioneth.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru SUKI (SUKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUKI (SUKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K Ofertă totală: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Ofertă aflată în circulație: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010226 $ 0.00010226 $ 0.00010226 Află mai mult despre prețul tokenului SUKI (SUKI)

Tokenomie pentru SUKI (SUKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUKI (SUKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUKI, explorează prețul în direct al tokenului SUKI!

