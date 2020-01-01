Tokenomie pentru SUINAMI (NAMI) Descoperă informații cheie despre SUINAMI (NAMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUINAMI (NAMI) SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have. Pagină de internet oficială: https:/www.suinami.wtf Cumpără NAMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUINAMI (NAMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUINAMI (NAMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.00K $ 46.00K $ 46.00K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.00K $ 46.00K $ 46.00K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SUINAMI (NAMI)

Tokenomie pentru SUINAMI (NAMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUINAMI (NAMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAMI, explorează prețul în direct al tokenului NAMI!

