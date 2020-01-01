Explorează tokenomia pentru Subsocial (SUB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SUB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Subsocial (SUB) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SUB, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Subsocial (SUB) / Tokenomie / Tokenomie pentru Subsocial (SUB) Descoperă informații cheie despre Subsocial (SUB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Subsocial (SUB) Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. Pagină de internet oficială: https://subsocial.network/ Carte albă: https://docs.subsocial.network/docs/basics/ Capitalizare de piață: $ 127.89K $ 127.89K $ 127.89K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 845.65M $ 845.65M $ 845.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 151.92K $ 151.92K $ 151.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.0166979 $ 0.0166979 $ 0.0166979 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015123 $ 0.00015123 $ 0.00015123 Află mai mult despre prețul tokenului Subsocial (SUB) Tokenomie pentru Subsocial (SUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Subsocial (SUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUB, explorează prețul în direct al tokenului SUB! Predicție de preț pentru SUB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUB? Predicție de preț pentru SUB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUB? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUB! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.