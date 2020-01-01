Tokenomie pentru Stooges (STOG) Descoperă informații cheie despre Stooges (STOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stooges (STOG) Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Pagină de internet oficială: http://stooges.io/ Carte albă: https://docs.stooges.io/ Cumpără STOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stooges (STOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stooges (STOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 369.91K $ 369.91K $ 369.91K Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 369.91K $ 369.91K $ 369.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012338 $ 0.00012338 $ 0.00012338 Află mai mult despre prețul tokenului Stooges (STOG)

Tokenomie pentru Stooges (STOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stooges (STOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STOG, explorează prețul în direct al tokenului STOG!

Predicție de preț pentru STOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru STOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STOG!

