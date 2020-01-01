Tokenomie pentru Stargate (STARGATE) Descoperă informații cheie despre Stargate (STARGATE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stargate (STARGATE) The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump Cumpără STARGATE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stargate (STARGATE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stargate (STARGATE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 90.82K $ 90.82K $ 90.82K Ofertă totală: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Ofertă aflată în circulație: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.82K $ 90.82K $ 90.82K Maxim dintotdeauna: $ 0.00990877 $ 0.00990877 $ 0.00990877 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Stargate (STARGATE)

Tokenomie pentru Stargate (STARGATE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stargate (STARGATE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STARGATE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STARGATE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STARGATE, explorează prețul în direct al tokenului STARGATE!

Predicție de preț pentru STARGATE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STARGATE? Pagina noastră de predicție de preț pentru STARGATE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STARGATE!

