Informații despre StakeLayer (STAKELAYER) The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments. Pagină de internet oficială: https://stakelayer.io/ Carte albă: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started

Tokenomie și analiză de preț pentru StakeLayer (STAKELAYER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StakeLayer (STAKELAYER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Ofertă totală: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Ofertă aflată în circulație: $ 988.06M $ 988.06M $ 988.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 197.62K $ 197.62K $ 197.62K Maxim dintotdeauna: $ 0.01489462 $ 0.01489462 $ 0.01489462 Minim dintotdeauna: $ 0.00003824 $ 0.00003824 $ 0.00003824 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului StakeLayer (STAKELAYER)

Tokenomie pentru StakeLayer (STAKELAYER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StakeLayer (STAKELAYER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STAKELAYER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STAKELAYER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STAKELAYER, explorează prețul în direct al tokenului STAKELAYER!

