Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts!
Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem.
Why Choose Squirrel Swap?
• Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks.
• Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders.
• Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto.
Making a Difference with Every Swap
Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
Tokenomie și analiză de preț pentru Squirrel Swap (SQRL)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Squirrel Swap (SQRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Squirrel Swap (SQRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Squirrel Swap (SQRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SQRL care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SQRL care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SQRL, explorează prețul în direct al tokenului SQRL!
De ce ar trebui să alegi MEXC?
