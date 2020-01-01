Tokenomie pentru SPQR (SPQR) Descoperă informații cheie despre SPQR (SPQR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SPQR (SPQR) SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history's greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn't just a token—it's a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age. Pagină de internet oficială: https://www.spqr.site/

Tokenomie și analiză de preț pentru SPQR (SPQR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SPQR (SPQR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.39K $ 31.39K $ 31.39K Ofertă totală: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Ofertă aflată în circulație: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.39K $ 31.39K $ 31.39K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SPQR (SPQR)

Tokenomie pentru SPQR (SPQR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SPQR (SPQR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPQR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPQR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPQR, explorează prețul în direct al tokenului SPQR!

