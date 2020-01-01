Tokenomie pentru Spores Network (SPO) Descoperă informații cheie despre Spores Network (SPO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spores Network (SPO) Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital "metaverse" is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life's work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community. The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards):  Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform.  Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc).  Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO. Pagină de internet oficială: https://spores.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru Spores Network (SPO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spores Network (SPO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 229.91K $ 229.91K $ 229.91K Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.109768 $ 0.109768 $ 0.109768 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021724 $ 0.00021724 $ 0.00021724 Află mai mult despre prețul tokenului Spores Network (SPO)

Tokenomie pentru Spores Network (SPO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spores Network (SPO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPO, explorează prețul în direct al tokenului SPO!

Predicție de preț pentru SPO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPO? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPO!

