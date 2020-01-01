Tokenomie pentru Spintria (SP) Descoperă informații cheie despre Spintria (SP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spintria (SP) Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy - Problem: Leakage of personal data and confidential information. - Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers - Problem: Limited access to traditional financial services. - Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions - Problem: Strict legal constraints and content censorship. - Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation - Problem: Unfair working conditions and low earnings. - Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges - Problem: Difficulties in monetizing content. - Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation - Problem: Insufficient technological innovation. - Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure - Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers. - Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues - Problem: Low-quality content. - Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues - Problem: Limited access to the global market. - Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues - Problem: Piracy and illegal content distribution. - Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy Problem: Leakage of personal data and confidential information.

Tokenomie și analiză de preț pentru Spintria (SP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spintria (SP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 259.42K $ 259.42K $ 259.42K Ofertă totală: $ 888.70M $ 888.70M $ 888.70M Ofertă aflată în circulație: $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Minim dintotdeauna: $ 0.00455647 $ 0.00455647 $ 0.00455647 Preț curent: $ 0.00503096 $ 0.00503096 $ 0.00503096 Află mai mult despre prețul tokenului Spintria (SP)

Tokenomie pentru Spintria (SP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spintria (SP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SP, explorează prețul în direct al tokenului SP!

