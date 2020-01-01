Tokenomie pentru Spintop (SPIN) Descoperă informații cheie despre Spintop (SPIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spintop (SPIN) Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Pagină de internet oficială: https://spintop.network

Tokenomie și analiză de preț pentru Spintop (SPIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spintop (SPIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 96.39K $ 96.39K $ 96.39K Ofertă totală: $ 747.16M $ 747.16M $ 747.16M Ofertă aflată în circulație: $ 426.88M $ 426.88M $ 426.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 168.71K $ 168.71K $ 168.71K Maxim dintotdeauna: $ 0.645127 $ 0.645127 $ 0.645127 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022611 $ 0.00022611 $ 0.00022611 Află mai mult despre prețul tokenului Spintop (SPIN)

Tokenomie pentru Spintop (SPIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spintop (SPIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPIN, explorează prețul în direct al tokenului SPIN!

