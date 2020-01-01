Tokenomie pentru SpaceFalcon (FCON) Descoperă informații cheie despre SpaceFalcon (FCON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SpaceFalcon (FCON) Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item's rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Pagină de internet oficială: https://spacefalcon.com/ Carte albă: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Cumpără FCON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SpaceFalcon (FCON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SpaceFalcon (FCON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 158.27K $ 158.27K $ 158.27K Ofertă totală: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Ofertă aflată în circulație: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 173.42K $ 173.42K $ 173.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SpaceFalcon (FCON)

Tokenomie pentru SpaceFalcon (FCON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SpaceFalcon (FCON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FCON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FCON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FCON, explorează prețul în direct al tokenului FCON!

