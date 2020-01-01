Tokenomie pentru Sora (XOR) Descoperă informații cheie despre Sora (XOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sora (XOR) Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Pagină de internet oficială: https://sora.org/ Cumpără XOR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sora (XOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sora (XOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.94 $ 9.94 $ 9.94 Ofertă totală: $ 5,368,239.03T $ 5,368,239.03T $ 5,368,239.03T Ofertă aflată în circulație: $ 5,368,239.03T $ 5,368,239.03T $ 5,368,239.03T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.94 $ 9.94 $ 9.94 Maxim dintotdeauna: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Minim dintotdeauna: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Sora (XOR)

Tokenomie pentru Sora (XOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sora (XOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XOR, explorează prețul în direct al tokenului XOR!

Predicție de preț pentru XOR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XOR? Pagina noastră de predicție de preț pentru XOR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XOR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!