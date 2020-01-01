Tokenomie pentru Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Descoperă informații cheie despre Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Pagină de internet oficială: https://app.solv.finance/jupiter

Tokenomie și analiză de preț pentru Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.81M $ 58.81M $ 58.81M Ofertă totală: $ 508.21 $ 508.21 $ 508.21 Ofertă aflată în circulație: $ 508.21 $ 508.21 $ 508.21 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.81M $ 58.81M $ 58.81M Maxim dintotdeauna: $ 130,885 $ 130,885 $ 130,885 Minim dintotdeauna: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Preț curent: $ 115,723 $ 115,723 $ 115,723 Află mai mult despre prețul tokenului Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Tokenomie pentru Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLVBTC.JUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLVBTC.JUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLVBTC.JUP, explorează prețul în direct al tokenului SOLVBTC.JUP!

