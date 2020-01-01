Tokenomie pentru SOLENG (SOLENG) Descoperă informații cheie despre SOLENG (SOLENG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SOLENG (SOLENG) Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity. Pagină de internet oficială: https://www.soleng.ai/ Cumpără SOLENG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SOLENG (SOLENG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SOLENG (SOLENG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 94.71K $ 94.71K $ 94.71K Ofertă totală: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Ofertă aflată în circulație: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 94.71K $ 94.71K $ 94.71K Maxim dintotdeauna: $ 0.00928559 $ 0.00928559 $ 0.00928559 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SOLENG (SOLENG)

Tokenomie pentru SOLENG (SOLENG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SOLENG (SOLENG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLENG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLENG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLENG, explorează prețul în direct al tokenului SOLENG!

Predicție de preț pentru SOLENG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLENG? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLENG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLENG!

