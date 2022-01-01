Tokenomie pentru Solayer USD (SUSD) Descoperă informații cheie despre Solayer USD (SUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solayer USD (SUSD) sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Pagină de internet oficială: https://solayer.org/platform/susd Carte albă: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd

Tokenomie și analiză de preț pentru Solayer USD (SUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solayer USD (SUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.85M $ 7.85M $ 7.85M Ofertă totală: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Ofertă aflată în circulație: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.85M $ 7.85M $ 7.85M Maxim dintotdeauna: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minim dintotdeauna: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Preț curent: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Află mai mult despre prețul tokenului Solayer USD (SUSD)

Tokenomie pentru Solayer USD (SUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solayer USD (SUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUSD, explorează prețul în direct al tokenului SUSD!

Predicție de preț pentru SUSD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUSD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUSD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUSD!

