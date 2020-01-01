Tokenomie pentru Solana Spaces (STORE) Descoperă informații cheie despre Solana Spaces (STORE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solana Spaces (STORE) Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Pagină de internet oficială: https://solanaspaces.com Cumpără STORE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solana Spaces (STORE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solana Spaces (STORE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 491.57K $ 491.57K $ 491.57K Ofertă totală: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M Ofertă aflată în circulație: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 491.57K $ 491.57K $ 491.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.0039126 $ 0.0039126 $ 0.0039126 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00049968 $ 0.00049968 $ 0.00049968 Află mai mult despre prețul tokenului Solana Spaces (STORE)

Tokenomie pentru Solana Spaces (STORE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solana Spaces (STORE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STORE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STORE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STORE, explorează prețul în direct al tokenului STORE!

Predicție de preț pentru STORE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STORE? Pagina noastră de predicție de preț pentru STORE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STORE!

