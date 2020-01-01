Tokenomie pentru Solamander (SOLY) Descoperă informații cheie despre Solamander (SOLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solamander (SOLY) Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets. Pagină de internet oficială: https://solyonsol.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Solamander (SOLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solamander (SOLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.19K $ 35.19K $ 35.19K Ofertă totală: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ofertă aflată în circulație: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.19K $ 35.19K $ 35.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.0046885 $ 0.0046885 $ 0.0046885 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Solamander (SOLY)

Tokenomie pentru Solamander (SOLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solamander (SOLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLY, explorează prețul în direct al tokenului SOLY!

