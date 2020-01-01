Tokenomie pentru soft shill (CODED) Descoperă informații cheie despre soft shill (CODED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre soft shill (CODED) $CODED is more than just a meme token — it's an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: "it's $coded." Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn't explain itself — it runs — $CODED doesn't argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: "it's $coded." It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else. Pagină de internet oficială: https://coded.review/ Cumpără CODED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru soft shill (CODED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru soft shill (CODED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Ofertă totală: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Ofertă aflată în circulație: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00208835 $ 0.00208835 $ 0.00208835 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului soft shill (CODED)

Tokenomie pentru soft shill (CODED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru soft shill (CODED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CODED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CODED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CODED, explorează prețul în direct al tokenului CODED!

