Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates. Pagină de internet oficială: https://smartmfg.io/ Carte albă: https://smartmfg.io/smart_mfg_whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Smart MFG (MFG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Smart MFG (MFG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 704.79K $ 704.79K $ 704.79K Ofertă totală: $ 868.46M $ 868.46M $ 868.46M Ofertă aflată în circulație: $ 392.68M $ 392.68M $ 392.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.131262 $ 0.131262 $ 0.131262 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00179447 $ 0.00179447 $ 0.00179447 Află mai mult despre prețul tokenului Smart MFG (MFG)

Tokenomie pentru Smart MFG (MFG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Smart MFG (MFG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MFG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MFG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MFG, explorează prețul în direct al tokenului MFG!

Predicție de preț pentru MFG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MFG? Pagina noastră de predicție de preț pentru MFG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MFG!

