From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation's backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui's scalability and innovation, we're delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Pagină de internet oficială: https://playseedgo.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru SLOVE (SLOVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SLOVE (SLOVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.38K $ 124.38K $ 124.38K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 138.20K $ 138.20K $ 138.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00138202 $ 0.00138202 $ 0.00138202 Află mai mult despre prețul tokenului SLOVE (SLOVE)

Tokenomie pentru SLOVE (SLOVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SLOVE (SLOVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLOVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLOVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLOVE, explorează prețul în direct al tokenului SLOVE!

Predicție de preț pentru SLOVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLOVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLOVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLOVE!

