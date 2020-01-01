Tokenomie pentru SLIME (SLIME) Descoperă informații cheie despre SLIME (SLIME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SLIME (SLIME) SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Pagină de internet oficială: https://slimeonsol.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru SLIME (SLIME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SLIME (SLIME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.59K $ 28.59K $ 28.59K Ofertă totală: $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M Ofertă aflată în circulație: $ 888.48M $ 888.48M $ 888.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.59K $ 28.59K $ 28.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SLIME (SLIME)

Tokenomie pentru SLIME (SLIME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SLIME (SLIME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLIME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLIME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLIME, explorează prețul în direct al tokenului SLIME!

Predicție de preț pentru SLIME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLIME? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLIME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLIME!

