Informații despre Shrapnel (SHRAP) SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Pagină de internet oficială: https://www.shrapnel.com/ Carte albă: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Cumpără SHRAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shrapnel (SHRAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shrapnel (SHRAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Maxim dintotdeauna: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Minim dintotdeauna: $ 0.00290252 $ 0.00290252 $ 0.00290252 Preț curent: $ 0.00312938 $ 0.00312938 $ 0.00312938 Află mai mult despre prețul tokenului Shrapnel (SHRAP)

Tokenomie pentru Shrapnel (SHRAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shrapnel (SHRAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHRAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHRAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHRAP, explorează prețul în direct al tokenului SHRAP!

