Informații despre Shiryo (SHIRYO-INU) Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Pagină de internet oficială: https://shiryoinu.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Shiryo (SHIRYO-INU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shiryo (SHIRYO-INU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 194.12K $ 194.12K $ 194.12K Ofertă totală: $ 980,192.00T $ 980,192.00T $ 980,192.00T Ofertă aflată în circulație: $ 924,404.97T $ 924,404.97T $ 924,404.97T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 205.83K $ 205.83K $ 205.83K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Shiryo (SHIRYO-INU)

Tokenomie pentru Shiryo (SHIRYO-INU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shiryo (SHIRYO-INU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHIRYO-INU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHIRYO-INU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHIRYO-INU, explorează prețul în direct al tokenului SHIRYO-INU!

Predicție de preț pentru SHIRYO-INU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHIRYO-INU? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHIRYO-INU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHIRYO-INU!

