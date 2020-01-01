Tokenomie pentru Shield protocol (SHIELD) Descoperă informații cheie despre Shield protocol (SHIELD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Pagină de internet oficială: https://www.shieldprotocol.io/ Carte albă: https://shield-pro.gitbook.io/shield Cumpără SHIELD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shield protocol (SHIELD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shield protocol (SHIELD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.04K $ 151.04K $ 151.04K Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 37.09M $ 37.09M $ 37.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 203.59K $ 203.59K $ 203.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Minim dintotdeauna: $ 0.00372841 $ 0.00372841 $ 0.00372841 Preț curent: $ 0.00407169 $ 0.00407169 $ 0.00407169 Află mai mult despre prețul tokenului Shield protocol (SHIELD)

Tokenomie pentru Shield protocol (SHIELD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shield protocol (SHIELD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHIELD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHIELD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHIELD, explorează prețul în direct al tokenului SHIELD!

Predicție de preț pentru SHIELD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHIELD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHIELD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHIELD!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!