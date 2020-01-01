Explorează tokenomia pentru SENSUS (SENSUS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SENSUS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru SENSUS (SENSUS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SENSUS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / SENSUS (SENSUS) / Tokenomie / Tokenomie pentru SENSUS (SENSUS) Descoperă informații cheie despre SENSUS (SENSUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre SENSUS (SENSUS) Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Pagină de internet oficială: https://0xSensus.com Cumpără SENSUS acum! Tokenomie și analiză de preț pentru SENSUS (SENSUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SENSUS (SENSUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 128.06K $ 128.06K $ 128.06K Ofertă totală: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Ofertă aflată în circulație: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 128.06K $ 128.06K $ 128.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Minim dintotdeauna: $ 0.0001234 $ 0.0001234 $ 0.0001234 Preț curent: $ 0.00013566 $ 0.00013566 $ 0.00013566 Află mai mult despre prețul tokenului SENSUS (SENSUS) Tokenomie pentru SENSUS (SENSUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SENSUS (SENSUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENSUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENSUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENSUS, explorează prețul în direct al tokenului SENSUS! Predicție de preț pentru SENSUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SENSUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SENSUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SENSUS! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.