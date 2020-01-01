Tokenomie pentru Second World Games (SWIO) Descoperă informații cheie despre Second World Games (SWIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

Pagină de internet oficială: https://secondworld.io

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Pagină de internet oficială: https://secondworld.io Cumpără SWIO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Second World Games (SWIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Second World Games (SWIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 196.30K $ 196.30K $ 196.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Minim dintotdeauna: $ 0.00129926 $ 0.00129926 $ 0.00129926 Preț curent: $ 0.00130869 $ 0.00130869 $ 0.00130869 Află mai mult despre prețul tokenului Second World Games (SWIO)

Tokenomie pentru Second World Games (SWIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Second World Games (SWIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWIO, explorează prețul în direct al tokenului SWIO!

