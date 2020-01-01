Tokenomie pentru Satori Network (SATORI) Descoperă informații cheie despre Satori Network (SATORI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Satori Network (SATORI) Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. "Satori" is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one's true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can't we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Pagină de internet oficială: https://satorinet.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Satori Network (SATORI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Satori Network (SATORI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 377.98K $ 377.98K $ 377.98K Ofertă totală: $ 650.00K $ 650.00K $ 650.00K Ofertă aflată în circulație: $ 609.41K $ 609.41K $ 609.41K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 403.15K $ 403.15K $ 403.15K Maxim dintotdeauna: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 Minim dintotdeauna: $ 0.280069 $ 0.280069 $ 0.280069 Preț curent: $ 0.620234 $ 0.620234 $ 0.620234 Află mai mult despre prețul tokenului Satori Network (SATORI)

Tokenomie pentru Satori Network (SATORI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Satori Network (SATORI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SATORI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SATORI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SATORI, explorează prețul în direct al tokenului SATORI!

Predicție de preț pentru SATORI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SATORI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SATORI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SATORI!

