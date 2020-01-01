Tokenomie pentru Sator (SAO) Descoperă informații cheie despre Sator (SAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sator (SAO) Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to "earn crypto for watching tv" is evident from consumers' perspective. Thus, Sator's economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator's value-proposition is compelling from a content provider's perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding. Pagină de internet oficială: https://sator.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Sator (SAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sator (SAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.78K $ 10.78K $ 10.78K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.98K $ 97.98K $ 97.98K Maxim dintotdeauna: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00019586 $ 0.00019586 $ 0.00019586 Află mai mult despre prețul tokenului Sator (SAO)

Tokenomie pentru Sator (SAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sator (SAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAO, explorează prețul în direct al tokenului SAO!

