Informații despre SadCat (SAD) SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: "The cat is sad, but rich!" It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Pagină de internet oficială: https://sadcat.me/

Tokenomie și analiză de preț pentru SadCat (SAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SadCat (SAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.97K $ 16.97K $ 16.97K Ofertă totală: $ 99.23M $ 99.23M $ 99.23M Ofertă aflată în circulație: $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.09K $ 18.09K $ 18.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.01859897 $ 0.01859897 $ 0.01859897 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018229 $ 0.00018229 $ 0.00018229 Află mai mult despre prețul tokenului SadCat (SAD)

Tokenomie pentru SadCat (SAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SadCat (SAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAD, explorează prețul în direct al tokenului SAD!

Predicție de preț pentru SAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SAD!

