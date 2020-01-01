Tokenomie pentru Roscoe (CATGUY)
Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him.
Tokenomie și analiză de preț pentru Roscoe (CATGUY)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Roscoe (CATGUY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Roscoe (CATGUY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Roscoe (CATGUY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CATGUY care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CATGUY care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATGUY, explorează prețul în direct al tokenului CATGUY!
