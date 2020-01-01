Tokenomie pentru Robotaxi (TAXI) Descoperă informații cheie despre Robotaxi (TAXI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation. Pagină de internet oficială: https://robotaxioneth.com/ Cumpără TAXI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Robotaxi (TAXI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Robotaxi (TAXI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 887.20K $ 887.20K $ 887.20K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 887.20K $ 887.20K $ 887.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.03189708 $ 0.03189708 $ 0.03189708 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00887198 $ 0.00887198 $ 0.00887198 Află mai mult despre prețul tokenului Robotaxi (TAXI)

Tokenomie pentru Robotaxi (TAXI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Robotaxi (TAXI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAXI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAXI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAXI, explorează prețul în direct al tokenului TAXI!

