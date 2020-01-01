Tokenomie pentru Robie ($ROBIE) Descoperă informații cheie despre Robie ($ROBIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Robie ($ROBIE) RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie's journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie's journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains. Pagină de internet oficială: https://robietherobot.xyz/ Cumpără $ROBIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Robie ($ROBIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Robie ($ROBIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.06K $ 33.06K $ 33.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.00449905 $ 0.00449905 $ 0.00449905 Minim dintotdeauna: $ 0.00001376 $ 0.00001376 $ 0.00001376 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Robie ($ROBIE)

Tokenomie pentru Robie ($ROBIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Robie ($ROBIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $ROBIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $ROBIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $ROBIE, explorează prețul în direct al tokenului $ROBIE!

Predicție de preț pentru $ROBIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $ROBIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $ROBIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $ROBIE!

