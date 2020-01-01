Tokenomie pentru Rizzyear (RIZZYEAR) Descoperă informații cheie despre Rizzyear (RIZZYEAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rizzyear (RIZZYEAR) $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what's possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Pagină de internet oficială: https://rizzyear.uwu.ai/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Cumpără RIZZYEAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rizzyear (RIZZYEAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rizzyear (RIZZYEAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 133.11K $ 133.11K $ 133.11K Ofertă totală: $ 920.84M $ 920.84M $ 920.84M Ofertă aflată în circulație: $ 920.84M $ 920.84M $ 920.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 133.11K $ 133.11K $ 133.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Minim dintotdeauna: $ 0.00001013 $ 0.00001013 $ 0.00001013 Preț curent: $ 0.00014448 $ 0.00014448 $ 0.00014448 Află mai mult despre prețul tokenului Rizzyear (RIZZYEAR)

Tokenomie pentru Rizzyear (RIZZYEAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rizzyear (RIZZYEAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIZZYEAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIZZYEAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIZZYEAR, explorează prețul în direct al tokenului RIZZYEAR!

Predicție de preț pentru RIZZYEAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIZZYEAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIZZYEAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIZZYEAR!

