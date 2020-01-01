Tokenomie pentru Rizz (RIZZ) Descoperă informații cheie despre Rizz (RIZZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rizz (RIZZ) $RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we've recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption Pagină de internet oficială: https://www.rizz.life/

Tokenomie și analiză de preț pentru Rizz (RIZZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rizz (RIZZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.51K Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.0144525 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00040506

Tokenomie pentru Rizz (RIZZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rizz (RIZZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIZZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIZZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIZZ, explorează prețul în direct al tokenului RIZZ!

Predicție de preț pentru RIZZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIZZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIZZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

