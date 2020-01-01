Tokenomie pentru REVV (REVV) Descoperă informații cheie despre REVV (REVV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre REVV (REVV) REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. Pagină de internet oficială: https://www.motorverse.com Carte albă: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper Cumpără REVV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REVV (REVV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REVV (REVV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00122921 $ 0.00122921 $ 0.00122921 Află mai mult despre prețul tokenului REVV (REVV)

Tokenomie pentru REVV (REVV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REVV (REVV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REVV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REVV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REVV, explorează prețul în direct al tokenului REVV!

