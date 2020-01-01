Tokenomie pentru RETSBA (RETSBA) Descoperă informații cheie despre RETSBA (RETSBA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RETSBA (RETSBA) Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Pagină de internet oficială: https://www.retsba.com Cumpără RETSBA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RETSBA (RETSBA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RETSBA (RETSBA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Ofertă totală: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Ofertă aflată în circulație: $ 817.73M $ 817.73M $ 817.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Minim dintotdeauna: $ 0.00057875 $ 0.00057875 $ 0.00057875 Preț curent: $ 0.00197181 $ 0.00197181 $ 0.00197181 Află mai mult despre prețul tokenului RETSBA (RETSBA)

Tokenomie pentru RETSBA (RETSBA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RETSBA (RETSBA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RETSBA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RETSBA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RETSBA, explorează prețul în direct al tokenului RETSBA!

