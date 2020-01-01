Tokenomie pentru REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Descoperă informații cheie despre REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Pagină de internet oficială: https://repoanalyzer.site/ Carte albă: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx Cumpără REPOALYZE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.03K $ 27.03K $ 27.03K Ofertă totală: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Ofertă aflată în circulație: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.29K $ 27.29K $ 27.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Tokenomie pentru REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REPOALYZE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REPOALYZE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REPOALYZE, explorează prețul în direct al tokenului REPOALYZE!

