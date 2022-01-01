Tokenomie pentru Rekt (REKT)
Informații despre Rekt (REKT)
Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods:
Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours.
Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk.
Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more.
$REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.
Tokenomie și analiză de preț pentru Rekt (REKT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rekt (REKT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Rekt (REKT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Rekt (REKT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri REKT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri REKT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru REKT, explorează prețul în direct al tokenului REKT!
